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مقتل شخص وإصابة آخر على يد مجهولين شرق السعودية

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مقتل شخص وإصابة آخر على يد مجهولين شرق السعودية مقتل شخص وإصابة آخر على يد مجهولين شرق السعودية

قتل وافد آسيوى وأصيب آخر من جنسية عربية بطلقات نارية من مجهولين فى حادثتين منفصلتين فى بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة التى شهدت عدة مواجهات بين رجال الأمن والمشاغبين.

وقال الناطق الإعلامى لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطى فى تصريح له اليوم "الأحد"، إن مواطناً قام بالإبلاغ فى حدود الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم "الأحد" عن مقتل مكفوله الآسيوى إثر تعرض مركبة كان يقودها لإطلاق نار بالقرب من بلدية العوامية بمحافظة القطيف.

وأشار إلى أنه تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى فيما باشرت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائى والبحث عن الجناة.

وأضاف أن وافداً عربياً فى العقد الثالث من عمره استنجد عند الساعة العاشرة صباحاً بنقطة الضبط الأمنى الكائنة بسدود الناصرة، موضحاً تعرُّضه ومرافقه لإطلاق نار من قبل شخصين ملثمين أثناء وجودهما ببلدة العوامية، ما أسفر عن إصابته بطلقتين ناريتين بقدمه اليمنى بعد اقتياده لإحدى المزارع وسلب المركبة التى كانت بحوزته.

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مصر 365

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