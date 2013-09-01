بالصور| فانينغ تتألق بفستان أسود في العرض الأول لفيلمها بمهرجان فينيسيا الدولي

كتب : إنجي رأفت الأحد 01-09-2013 16:42

حضرت الممثلة الأمريكية داكوتا فانينغ، مهرجان فينيسيا الدولي، حيث عرض لأول مرة فيلمها الجديد "Night Moves" في المهرجان.

وتألقت فانينغ على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا كحليًا طويلًا ومنفوشًا، مصنوعًا من الدانتيل والـ"ترتر" وأطلقت شعرها على كتفيها مع وضع المكياج الخفيف والبسيط على وجهها.

وظهر معها على السجادة الحمراء الممثل جيسي أيزنبرغ، الذي يشاركها في بطولة الفيلم وارتدى بدلة سوداء وقميصًا أبيض، والتف حولهم الجمهور للتصوير معهم وجمع توقيعاتهم.

وفيلم "Night Moves" من إخراج المخرجة كيلي ريتشاردت، ويشارك في بطولته الممثلة عاليا شاوكت والممثل بيتر سارسجارد، ومن المنتظر أن يشارك الفيلم للمرة الثانية في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.