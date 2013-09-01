بيت السناري يستضيف ورشة المرأة المصرية تسأل والسينما تجيب

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع مؤسسة زينب للثقافة والفنون، ورشة عمل مجانية تحت عنوان “المرأة المصرية تسأل والسينما تجيب”، وذلك خلال شهر سبتمبر 2013م.

> وتحاضر في الورشه المخرجة جيهان الأعصر، وتهدف من خلالها إلى إعادة قراءة متأنية بعيون المرأة المصرية لصورتها على الشاشة الفضية، وإثارة حوار ونقاش متبادل بين المرأة ومبدعين الأفلام حول انتاج السينما لصورتها. و تطرح الورشه اسئله عن ما تغاضت نه السينما في حق المرأة المصرية ومتى أصابت من الواقع ما يعنيها؟ وكيف عبرت عنها وعن همومها وأدوارها الحقيقية في المجتمع؟ وما هي التوصيات التي تريد المرأة أن توصي بها من يتصدي للإبداع السينمائي المصري؟.

> ويستمر البرنامج لمدة عام. وسيعمل النادي على تقديم دراسة نقدية متأنية للأفلام المصرية التي قدمت موضوعات تمس المرأة المصرية بشكل مباشر سواء كانت أفلام وثائقية أو روائية بنوعيها القصيروالطويل.

وتقام الورشة كل يوم اثنين من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة السابعة مساءً.