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"جمال الدين" يتفقد مكاتب بريد الشاطبي وصفية زغلول بالإسكندرية

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"جمال الدين" يتفقد مكاتب بريد الشاطبي وصفية زغلول بالإسكندرية "جمال الدين" يتفقد مكاتب بريد الشاطبي وصفية زغلول بالإسكندرية

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

تفقد الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد، العديد من المكاتب بمحافظة الإسكندرية، مثل الشاطبي وصفية زغلول للاطمئنان على سير العمل هناك.

وزار رئيس الهيئة، مركز الحركة الرئيسي ومبنى البريد السريع، واجتمع مع جميع أبناء الهيئة بالمحافظة في لقاء مفتوح استمر عدة ساعات أجاب فيه عن استفساراتهم بكل شفافية.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الاتصالات مكتبي بريد الإبراهيمية، وكامب شيزار بالإسكندرية، بعد اكتمال عمليات التطوير والتحديث بهما.

ويقدم المكتبان، جميع الخدمات المالية والبريدية، حيث يبلغ عدد المعاشات بمكتب الإبراهيمية نحو (3884)، ودفاتر التوفير (50) ألف دفتر، في حين أن مكتب كامب شيراز يبلغ عدد المعاشات به (2663)، ودفاتر التوفير (45) ألف دفتر.

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