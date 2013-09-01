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عودة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي بالمنيا

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عودة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي بالمنيا عودة 221 قطعة أثرية لمتحف ملوي بالمنيا
المنيا - أشرف كمال:
الأحد , 01 سيبتمبر 2013 16:22

استعاد اليوم متحف ملوى بمحافظة المنيا 221 قطعة أثرية من الآثار التي تم سرقتها خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة من قبل بعض الخارجين عن القانون.

وشهدت عملية عودة الآثار مشاركة شعبية واسعة من المواطنين ومساندة واسعة  للأجهزة الأمنية والتنفيذية ووزارة السياحة لعودة آثار الوطن.
> ومن ضمن الآثار التي استعادها المتحف  تمثال من البرونز لطائر الأيبس " على شكل أبو قردان " وقطع من ورق البردى الأصلية  وتمثال أيزيس وانيتين من الفخار ويقوم مسئولي هيئة الآثار بترميم بعض الآثار التى تعرضت للتخريب وعمل الصيانة اللازمة لها.
>   ومن جانبه قدم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الشكر لكل من ساهم فى عودة تلك القطع الأثرية من مواطني وأبناء محافظة المنيا الشرفاء وناشد المواطنين بالاستمرار فى جهودهم لعودة القطع الأثرية الخاصة بالمتحف حفاظاً على تراث الوطن .

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