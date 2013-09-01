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رئيس البريد يتفقد مكاتب الشاطبى وصفية زغلول ومركز الحركة بالإسكندرية

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رئيس البريد يتفقد مكاتب الشاطبى وصفية زغلول ومركز الحركة بالإسكندرية رئيس البريد يتفقد مكاتب الشاطبى وصفية زغلول ومركز الحركة بالإسكندرية

قام دكتور أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد بتفقد العديد من المكاتب بمحافظة الإسكندرية مثل الشاطبى وصفية زغلول للاطمئنان على سير العمل هناك.

وقام رئيس الهيئة بزيارة مركز الحركة الرئيسى ومبنى البريد السريع واجتمع مع جميع أبناء الهيئة بالمحافظة فى لقاء مفتوح استمر عدة ساعات أجاب فيه عن استفساراتهم بكل شفافية.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الاتصالات مكتبى بريد الإبراهيمية و كامب شيزار بالإسكندرية بعد اكتمال عمليات التطوير والتحديث بهما.

ويقدم المكتبان جميع الخدمات المالية والبريدية، حيث يبلغ عدد المعاشات بمكتب الإبراهيمية نحو (3884)، وعدد دفاتر التوفير (50) ألف دفتر، فى حين أن مكتب كامب شيراز يبلغ عدد المعاشات به (2663)، وعدد دفاتر التوفير (45) ألف دفتر، ويأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لتطوير وتحديث المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.
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