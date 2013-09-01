ناعومي واتس تتمنى تجسيد شخصية ليدي ديانا أميرة وليز

كتب : أ ش أ الأحد 01-09-2013 11:15

كشفت النجمة الأسترالية ذات الأصل الإنجليزي "ناعومي واتس" عن تحمسها الشديد لتجسيد شخصية ملكة القلوب "ليدي ديانا" أميرة وليز التي لقيت حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997، وأن تجسيد شخصية ليدي ديانا سبنسر هو دور عمرها.

وذكر موقع "جالا أف أر"الفرنسي أن ناعومي واتس التي تقوم حاليا بالدعاية لفيلمها الجديد "ليدي ديانا" المقرر عرضه في إنجلترا يوم 20 سبتمبر، وفي فرنسا يوم 2 أكتوبر المقبل، أنها "فكرت كثيرا قبل أن تقبل هذا الدور، ورفضت في بداية الأمر، أنه تحد حقيقي وكانت هناك أسابيع من المفاوضات ثم قلت لنفس يا إلهي أنا لا أرغب أن يلعب هذا الدور أحد غيري".

وأضاف الموقع أن ناعومي واتس البريطانية الأصل تتشارك مع ليدي ديانا في نفس الشخصية الهشة، وأنها تخشى رد فعل ابنيها الأمير وليام والأمير هاري وأيضا رد فعل صديق ليدي ديانا قبل وفاتها وهو الجراح حسنات خان، الذي صرح بأنه لن يرغب في مشاهدة هذا الفيلم الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية لأميرة القلوب.