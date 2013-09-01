إطلاق اسم الملك عبدالله على أهم ميادين الأقصر

الأقصر - أسماء حمودة: الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:15

أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر اليوم فى احتفالية كبرى بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والعديد من أهالي الأقصر ووسط تواجد إعلامي سعودي ومصري عن إطلاق اسم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين علي أحد أهم ميادين المحافظة ميدان "التجارة" سابقًا "ليصبح بدءًا من اليوم ميدان الملك عبدالله".

أعرب المحافظ عن تقديره للموقف السعودي الداعم لمصر مشيرًا إلي أن هذا الموقف ليس بجديد علي دولة السعودية الشقيقة وذكرنا بدعم الملك فيصل لمصر في حرب 73 بما يؤكد وحدة الوطن العربي.

> كشف عن زيارة مرتقبة للسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان الشهر القادم سيتم خلالها الاتفاق علي تنفيذ أجندة تعاون مشتركة بين البلدين واقتراح اتفاقية تأخي بين إحدي المدن السعودية والأقصر ووضع حجر الأساس لميدان الملك عبدالله.

> أوضح أن الإقتراح بإطلاق اسم الملك عبدالله علي الميدان نابع من شعب الأقصر حيث تقدمت رابطة أصحاب البازارات وغرفة شركات السياحة والعديد من الفئات الأخري بالمقترح الذي وافقت عليه تعبيرًا من الشعب الأقصر علي امتنانهم للأشقاء السعوديين.