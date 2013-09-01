نشطاء يُطلقون حملة "شعب مصر ضد الأمريكان والإخوان" بأسيوط

أسيوط ـ محمد ممدوح: الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:28

قام مجموعة من الناشطين السياسيين بمحافظة أسيوط باطلاق حملة تحت شعار "حملة شعب مصر ضد الأمريكان والإخوان" صرح بذلك ممدوح مكرم أحد قيادات الحملة.

وقال إنها تهدف إلى النزول ضد التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري في سوريا، ومن أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية).

> وأضاف أنه من المقرر أن تنطلق الحملة الساعة الخامسة عصرًا من ميدان الحرب والسلام بوسط مدينة أسيوط بمشاركة أعضاء من (حزب العمال والفلاحين ـ تحت التأسيس، والاشتراكيين المصريين، والحزب الشيوعي الثوري، وحركة الديمقراطية الشعبية، والحركة الاشتراكية الثورية يناير، وحركة مينا دانيال، ومستقلين وشخصيات وطنية).

> وأضاف مكرم أن الحملة تم تأسيسها من أجل عدة أهداف منها ضد التبعية للأمريكان ضد التدخل الأجنبي في شئون مصر، وضد الغزو الأمريكي للبلدان والتحكم في اقتصاد العالم.