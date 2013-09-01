الإسكندرية: عزل رئيسى حى المنتزة و"الصرف الصحى"

الإسكندرية – أميرة عوض: الأحد , 01 سيبتمبر 2013 14:29

أعلن اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية – ظهر اليوم الأحد - إقالة كل من اللواء حافظ عبداللطيف رئيس حى المنتزة والمهندس عبدالمحسن سلامة رئيس هيئة الصرف الصحى وذلك بسبب استمرار غرق طرسيق الاصلاح بمياه المجارى دون جدوى,

وصرح المهدى بأنه تفقد منذ أسبوعين الطريق ووضع حلول سريعة ومن المفترض تنفيذها مبررًا أن سبب الإقالة التباطؤ فى تنفيذ الحل المبدئى الذى وضعه لإنهاء غرق طرق الاصلاح والذى تسبب فى عرقلة الحركة المرورية وغرق السيارات وانتشار الروائح الكريهة والتشويه الجمالى للإسكندرية بما أن هذا الطريق يربط بين الكلية البحرية والدفاع الجوى بالإضافة إلى معاناة الأهالى من تلك المشاكل.