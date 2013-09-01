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هل "الكرش" يعوق عمليات العلاج الطبيعى؟

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هل "الكرش" يعوق عمليات العلاج الطبيعى؟ هل "الكرش" يعوق عمليات العلاج الطبيعى؟

أرسل قارئ يقول إنه رجل تخطى الستين من عمره ويعانى من وجود "كرش"، وأجرى علاجا طبيعيا للفقرات القطنية بالظهر، لكنها لا تلبس أن تعود مرة أخرى، وأجرى تلك العملية أكثر من مرة، وقال الطبيب أن زيادة الوزن هو السبب مع العلم أن وزنى معقول إلا أنه لدى " كرش"، فهل هناك علاقة بين عودة آلام الفقرات والكرش؟، كما أريد نظاما غذائيا استطيع من خلاله تقليل وزن البطن.

أجاب الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة، قائلا إن السمنة تعتبر مرضا يهدد كبار السن على وجه الخصوص لأن كل جرام زائد يسبب حمل على فقرات العظام، وخاصة الفقرات القطنية ويمثل ضغط على الغضاريف، وزيادة الوزن لا تكون بالجسم فقط، بل يمكن أن تكون بالكرش أيضا، وهو الذى يعوق عمليات العلاج الطبيعى.

وأشار إلى أنه إذا أراد مريض يعانى من السمنة إجراء أى عمليات خاصة بالعلاج الطبيعى يجب عليه أن يخضع لنظام غذائى معين حتى يفقد الوزن أولا، ثم يبدأ فى التعامل مع دكتور العلاج الطبيعى.

وعن الرجيم أو النظام الغذائى الذى يحتاجه المريض لتقليل الوزن فى أقل فترة، نصح بشرب كوبين من المياه قبل تناول الطعام بساعتين فهذا من شانه أن يقلل درجة حرارة الجسم فيزيد من معدل حرق السعرات الحرارية كما أنه يعطى شعورا بالامتلاء فلا يتناول المريض كثيرا من الطعام.

كما يجب أن تحتوى الوجبة على جزء صغير من البروتين وحوالى من 3 إلى 4 ملاعق من النشويات (الأرز أو مكرونة)، بالإضافة طبعا إلى طبق السلطة وطبق من الشوربة أو الخضار، ثم تناول نوع من الفواكه ذات الألياف العالية، ولكن بعد الوجبة بساعتين.

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مصر 365

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