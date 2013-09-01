استشارى: التغذية المتوازنة تمنحك نضارة وجمال

يعتبر جمال البشرة ونضارتها هى أساسيات الجمال عند المرأة، لذلك تسعى للحفاظ عليها، لكن هل نضارة البشرة من الخارج فقط أم أنها تبدأ من الخارج؟.

أكد الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن العناية بالجمال يبدأ من الداخل فالتغذية المناسبة والمتوازنة من شأنها أن تمنحك نضارة وجمال، مشيرا إلى بعض الفيتامينات التى تساعد على الحفاظ على الجمال مثل فيتامين "سى".

فيتامين "سى" تكمن أهميته فى عملية نمو تطوير الخلايا فهذا الفيتامين يمنع تلف الخلايا وتقوية امتصاص الحديد بالجسم، كما أنه يمد البشرة بالكولاجين الذى يعمل على تنقية البشرة وإعطائها نضارة ولمعان.

وأضاف أن فيتامين "سى" يتواجد بالفواكه ذات الطعم اللاذع (الحمضيات) مثل البرتقال واليوسفى والخضروات مثل السبانخ والطماطم.

وأوضح أن نقص فيتامين "سى" يكون نتيجة سوء التغذية أو اتباع الحميات الغذائية الشديدة أو تناول الكحوليات، كما أن الحمل والرضاعة أحد العوامل التى تسبب ضعف وجود فيتامين "سى" بالجسم كما أن الإفراط فى التدخين يؤدى إلى عدم استفادة الجسم بهذا الفيتامين.

ويؤدى نقص فيتامين "سى" إلى شعور الشخص بضعف عام والإرهاق والشعور بالآلام فى العظام وفقدان الشهية، ونزيف اللثة بسهولة دون أى سبب واضح.

ونصح لتعويض نقص فيتامين "سى" بتناول الأطعمة الطازجة، مثل الخضار والفاكهة الغنية بفيتامين "سى"، وفى بعض الحالات المتقدمة يجب استشارة الطبيب لوصف مكملات غذائية التى تحتوى على فيتامين "سى".