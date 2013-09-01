النَّجمات يفتتحن مهرجان "فينيس" السينمائيّ

في كلِّ عام، تطلُّ علينا أجمل الممثِّلات في إطلالات جذَّابة لا يمكن نسيانها، وفي هذا العام، شاهدنا بعض الإطلالات التي يجب أن نستعرضها سويًا لتختاري الأجمل بينها.

فعلى الرُّغم من اختفاء النَّجمة Sandra Bullock طوال العام، إلا أنَّها تنجح في لفت الأنظار إليها في كلِّ مرَّة، حيث اختارت في إطلالاتها النهاريَّة لحضور المؤتمر الصحفيّ لفيلمها الجديد فستانًا مميَّزًا بألوان مشرقة على غير عادتها, وقد حمل هذا الفستان توقيع "Alex Perry"، أمَّا في إطلالتها المسائيَّة، فقد أطلَّت النَّجمة بفستان ذو تصميم جميل ولون مطابق للون السجَّادة الحمراء من J. Mendel، لكنَّ مأخذنا على هذه الإطلالة تمثَّل بحذائها الذي بدا غير متناسق مع تصميم الفستان, بالإضافة إلى تسريحة شعرها الغير متقنة.

فيما أطلَّت النَّجمة Carey Mulligan بستايلها الجميل والغير متكلِّف بأجمل الإطلالات في مهرجان "كان" السينمائيّ, لتعاود الظُّهور من جديد في إطلالة ناعمة في حفل دار "Miu Miu " بمهرجان "فينيس" قبل أيَّام.

كما تألَّقت المخرجة السعوديَّة هيفاء المنصور على سجَّادة المهرجان الحمراء بفستان أسود برَّاق تغطِّيه عباءة خليجيَّة جميلة.

شاهدي في الصُّور أجمل الإطلالات التي شاهدناها في أيَّام المهرجان حتى الآن.