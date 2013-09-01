عاجل| قرار جمهوري بتشكيل لجنة الخمسين.. وبدوي يعلن الأسماء في مؤتمر صحفي

كتب : أحمد البهنساوي منذ 20 دقيقة

أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، اليوم، بعد تقديم الكشوف النهائية للمرشحين من مختلف الجهات.

وكشف مصدر رئاسي رفيع المستوي أن القرار حدد طبيعة عمل اللجنة والفترة الزمنية، وهي شهرين، بالإضافة إلى مكان انعقادها "مجلس الشوري"، فضلا عن اختيار رئيسا للجنة.

وأضاف المصدر أن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سيعلن عن أسماء لجنة الخمسين في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية عصر اليوم، كما سيعلن القائمة الاحتياطية للجنة.