إضراب صيادي "الأتكة" بالسويس عن العمل ومنع 80 سفينة من الملاحة في الميناء

الصيادون احتجوا على التهاون في ترك المراكب غير المرخصة تعمل داخل أماكن رزقهم

كتب : محمد مقلد الأحد 01-09-2013 11:06

أضرب، صباح اليوم، الصيادون بميناء الأتكة للصيد بالسويس، عن العمل في أول يوم لموسم "السروح"، ومنع 80 سفينة ومركب صيد كبيرة من التحرك في مياه خليج السويس من الميناء في افتتاح موسم الصيد، احتجاجا على ترك عدد كبير من اللنشات والمراكب الصغيرة تعمل في حرفة الصيد بدون تراخيص.

وأكد الصياديون المحتجون أنهم حذروا قبل الدخول في إضراب اليوم، بتقديم مذكرة للواء العربي السروي محافظ السويس، من الجمعية التعاونية لسفن الصيد الاّلية، كشفت عن استمرار عمليات الصيد المخالف بخليج السويس بواسطة قرابة 60 لنش مرخص لبعضهم بالصيد بحرفة السنار، ولكنهم تحولوا إلى حرفة الشانشولا دون الحصول على ترخيص بذلك، ما ساهم في زيادة عدد المراكب العاملة بهذه الحرفة داخل مياه خليج السويس، ما تسبب في حالة من الاستنزاف للمخزون السمكي ووقوع خسارة مادية قدرتها دراسات معهد علوم البحار ومعهد التخطيط القومي بنحو 85 مليون جنيه قيمة أسماك وقشريات بحرية كان يمكن صيدها بشكل شرعي وطرحها في الأسواق.

وقال عوض مرزوق، رئيس جمعية أصحاب السفن، إن أصحاب مركب الصيد يطالبون بتطبيق القانون فقط الذي وضعته هيئة الثروة السمكية، وذلك من أجل الحفاظ على الثرورة السمكية، ولكننا فوجئنا بمسؤولي المحافظة ومن بينهم محافظ السويس، بإصدار قرار بالموافقة على قيام لنشات ممنوعة من العمل بالصيد، بالقيام بالصيد مخالفة للقانون، ونحن نصر على تنفيذ القانون لأن اللنشات الخاصة بالصيد تقوم بالصيد الجائر، ما يدمر الثرورة السمكية في خليج السويس.

وأكد وجدي النويشي، مدير ميناء الأتكة للصيد بالسويس، أن أكثر من 80 سفينة ومركب صيد متوقفة حاليا برصيف الميناء عن العمل تماما، ويشهد الميناء إضرابا شاملا من جانب الصيادين في أول أيام موسم الصيد الجديد.