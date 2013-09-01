أنصار "المعزول" بكفر الشيخ ينظمون مسيرات بصور مرسي وشعار "رابعة"

كتب : كرم القرشى الأحد 01-09-2013 11:08

نظم المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بكفر الشيخ عدة مسيرات صباح اليوم، حيث خرجت المسيرة الأولى من قرية محلة موسى التابعة لمركز كفر الشيخ، ردد خلالها المشاركون الهتافات المناهضة للمجلس العسكري والشرطة، منها "يسقط حكم العسكر"، "طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس".

وعلى جانب آخر، نظم المئات من شباب تنظيم الإخوان المسلمين، صباح اليوم، وقفة أمام محطة السكة الحديد بمدينة كفر الشيخ، وحمل المشاركون صورا للرئيس المعزول، ولافتات بمطالبهم، وشعار رابعة العدوية، ومرددين "إسلامية إسلامية.. رغم أنف العلمانية".