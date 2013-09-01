ما الرسالة التي وجهتها نجوى كرم إلى أبناء بلدها؟

بعد سلسلة حفلات ناجحة لها في الدول العربية والعالم، أحيت أمس "شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم حفلاً في جنوب لبنان في مطعم "شمس الأصيل"، حضر ه عدد كبير من الجمهور الذي انتظر وصول نجوى بعد منتصف الليل ليسهر ويرقص معها ويستمتع بصوتها.

ورغم كل الظروف التي يعيشها لبنان وإلغاء أو تأجيل بعض الفنانين لحفلاتهم، أكدت نجوى في حديث لـ"سيدتي نت" انه "بعمرها لم تلغِ حفلة بسبب حرب نتيجة الخوف، بل خوفاً على الناس وعلى الأجواء العامة". وتابعت: "أحب أن أنضم إلى الأجواء العامة إنسانياً وأمنياً، فالوضع ليس مريحاً كي يغني الشخص ويشعر أن لا شيء يحصل من حوله، فالجو حقيقة متوتر . لكن وجودنا رسالة حقيقية لتطرّي وتلوّن الأجواء المشنجة التي نعيشها".

الفنانون والسياسة

توقفت نجوى عند مسألة إبداء الفنانين رأيهم بالسياسة بالقول: " الفنان لا دخل له بالسياسة التي هي لكل الناس. والفنان بدوره هو لكل الناس. ولا شك أن كل إنسان يملك موقفاً سياسياً داخلياً. لكن أنا بطبعي تربيت ووعيت على حب الجيش اللبناني. ومن منا لا يحب الجيش، فالجيش لا يسأل عن طائفة أو جهة إنما يبقى همه الدفاع عن بلاده من الحدود إلى الحدود ومن الند إلى الند".

ودعت نجوى اللبنانيين إلى أن يحبوا بعضهم البعض وأن لا يسمحوا لأي مؤامرة أن تمرّ عليهم، وذلك،مضيفة:"كي لا تفرّقنا أي طائفة أو سياسة. بلدنا صغير وهو أجمل بلد ولا يجب أن نفرّط به أو بعبقريتنا وأناقتنا وأناقة فكرنا وروحنا عندما نتجوّل في هذا البلد الجميل لنستحق أن يكون بلدنا لبنان".

دخلت نجوى الحفل على وقع أغنيتها التي باتت عبارة عن هوية لها "شمس الأغنية" وسط تصفيق حار من قبل الجمهور الذي راح يكرر اسم نجوى، ويلتقط صوراً لها بفستانها الأبيض وهو من تصميم زهير مراد.

رسالة محبة

بعد انتهائها من تقديم الأغنية الأولى، وجّهت نجوى كلمة إلى الجمهور قالت فيها: " رغم كل الظروف لم نعرف أن نسكت أو نتوقف عن الغناء، وأنا ليس لي بالسياسة. ويجب على كل اللبنانيين أن يعلموا كيف يحبون بعضهم البعض. فالجميع يحمل "الباسبور" اللبناني. وهذا البلد مبارك من الله وحرام علينا أن لا نعرف كيف نعيش فيه".

كلامها هذا أثار فرحة في نفوس الحاضرين بأن نجوى فنانة مُلك للبنان والعالم العربي، فطيلة مسيرتها الفنية لم تقع أو تنزلق في تصريح سياسي يضايق فريقاً على حساب آخر، وكانت دائماً تعمل على نشر المحبة والحب أينما حلّت. وربما هي الفنانة الوحيدة التي غنت هذا العام في في مختلف المناطق اللبنانية ويتفق الجميع على محبتها.

وكالعادة في كل حفلاتها أطربت نجوى الحضور فقدمت باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة: "مغرومة، بالروح بالدم، ما بسمحلك، خليني شوفك بالليل"، بالإضافة إلى موال عن لبنان وغيرها الكثير من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور بقي لساعات متأخرة من الليل.

تابعوا لاحقاً لقطات مصوّرة من الحفل ولقاءً مصوّراً مع نجوى كرم على موقع "سيدتي نت".