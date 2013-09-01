تعيين أبناء السويس بالمشروعات الاستثمارية بالمحافظة

قال اللواء العربى السروى محافظ السويس، إنهم يقومون بالتنسيق مع المشروعات الاستثمارية لتعيين أبناء السويس العاطلين بها.

وأشار بيان صادر من الديوان العام للمحافظة، إلى أنه لن يتم الموافقة على تقنين أوضاع أو تسجيل الاراضى أو الموافقة على أراضى المشروعات الجديدة لأى شركات أو مصانع بالمناطق الصناعية بالسويس، إلا بعد الالتزام بتعيين أبناء السويس بهذه المشروعات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة اليوم الأحد، بحضور المهندس مصطفى زهران السكرتير العام، والمهندسة سمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمرانى وأمين اللجنة العليا للاستثمار، وكل من إبراهيم عبد الشافى وفلة أحمد وهشام جابر وأمل سعد وسناء محمود أعضاء اللجنة العليا للاستثمار.