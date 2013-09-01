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بالفيديو| خطأ تقني يفضح تطاول "الجزيرة" على وزير الإعلام

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بالفيديو| خطأ تقني يفضح تطاول "الجزيرة" على وزير الإعلام بالفيديو| خطأ تقني يفضح تطاول "الجزيرة" على وزير الإعلام
المذيع: عندما أعلنت الوزيرة أن ضيوف الجزيرة غير مرحب بهم في .. رد ضيفي "هي بلد أبوكي"

كتب : محمد شنح الأحد 01-09-2013 10:05

وقعت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، في خطأ تقني، حينما أظهرت الصورة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أسوان، فيما نسى مخرج البرنامج إغلاق الصوت عن المذيع وضيفيه داخل الاستوديو، ما تسبب في فضح رأي مذيع البرنامج، أحمد طه، وضيفه، حينما علقا بسخرية وتطاولا على وزيرة الإعلام، درية شرف الدين.

وقال ضيف الجزيرة، خلال الحوار الدائر بينه والمذيع، إن "الوزيرة لما أسندت إليها وزارة الإعلام قررت أن تشتغل وزير داخلية"، فيما رد مذيع الجزيرة إن الوزيرة قالت إن "القناة وضيوفها غير مرحب بهم في مصر".

وأضاف مذيع الجزيرة، في حديثه الذي لم يلتفت أنه على الهواء، أنه عرض على ضيف الحلقة وقتها تصريحات الوزيرة، وقال إنه سيستمر بالحلقة عقب كلامها، وإنه لو استمر بالحلقة فسيكون غير مرحب به في مصر، متابعا حديثه وضحكاته تتعالى من خلف الميكرفون، أن ضيفه رد عليه قائلا: "هي بلد أبوها عشان تقول كده"، بعدها تظهر حالة ارتباك بين المذيع وضيفه في الاستوديو، بعد أن التفت المذيع إلى الخطأ التقني، إلا أنهما لم يجدا ما يقولاه، بعدها تم الانتباه للخطأ وإصلاحه وعاد صوت المظاهرات.

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