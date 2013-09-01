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رئيس الوزراء الياباني: أوباما مصمم على شن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد

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رئيس الوزراء الياباني: أوباما مصمم على شن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد رئيس الوزراء الياباني: أوباما مصمم على شن ضربة عسكرية ضد نظام الأسد

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن “طوكيو لمست تصميما لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري”.

وأضاف آبي ـ في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأحد ـ أن “ما أعلنه أوباما هو تعبيرعن إرادته القوية بشأن القيام بضربة عسكرية ضد نظام الأسد”، مشيرا إلي استمرار التعاون بين بلاده وأمريكا والمجتمع الدولي فى جمع وتحليل المعلومات بشأن الأزمة السورية، مؤكدا علي العمل الوثيق لتحقيق أي تحسن في هذا الوضع المتأزم.

وشدد على أنه يتابع عن كثب قرار الكونجرس حول طلب الدعم الذى قدمه أوباما لعملية الهجوم العسكري على سوريا لمعاقبة الأسد لاستخدامه أسلحة كيماوية فى هجومه على المدنيين قرب العاصمة دمشق.

ونوه بأن بلاده سترصد بدقة ما سيحدث خلال الأيام القادمة بشأن الملف السوري.

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب أمس السبت رسميا موافقة الكونجرس على القيام بعمل عسكري ضد سوريا.

 

أ ش أ

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