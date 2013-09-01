مصرع شرطي وأسرته فى حادث تصادم بطنطا

شهد طريق محلة منوف طنطا الزراعي وقوع حادث تصادم فى وقت متأخر مساء أمس أسفر عن مصرع شرطي وزوجته ونجلتهما بعد اصطدامهم بجرار زراعي على الطريق واختلت عجلة القيادة بيده حيث لقوا مصرعهم على الفورو تم التحفظ على الجثث الثلاثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية بلاغاً بوقوع حادث تصادم على طريق محلة منوف طنطا ونتج عنه مصرع 3 أشخاص وبإنتقال ضباط المباحث والفحص تبين أثناء سير الجرار الزراعي رقم 1428التابع للوحدة المحلية بقرية محلة منوف قيادة حسن صلاح الجزار 43سنة سائق بطريق طنطا محلة منوف اصطدمت به من الخلف دراجة نارية بدون لوحات قيادة الشرطي السيد محمد السيد 38 سنة من قوة قطاع مديرية أمن الجيزة (إدارة شرطة النجدة ) مقيم بقرية كفر أبو جنيدي مركز قطور نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده نتج عن الحادث وفاته وزوجته نصره شعبان الحو 25سنة ونجلتهما إيمان 6سنوات تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وبسؤال عم المتوفي فؤاد زلط 70سنة بالمعاش ايد الواقعة تحرر المحضر 27565جنح مركز طنطا وصرحت النيابة العامة بدفن الجثث.