65 مليون جنيه لإنشاء 3 قرى جديدة بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء العديد من مشروعات الإسكان بجميع مدن المحافظة، حيث وافق المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، على تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لإنشاء 3 قرى بدوية جديدة، بالإضافة إلى القرى المدرجة بالخطة، واستكمال رصف الطرق بمدينة دهب، وإقامة مشروعات بقطاع الكهرباء على مستوى مدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن وزارة الإسكان ستقوم بمد مرافق إلى تقسيمات الأراضى التى تتراوح مساحتها بين 200 إلى 300 متر مربع للقطعة الواحدة، والتى سيتم تخصيصها بالأمر المباشر بعد اعتماد الأسعار بجانب تكليف محلب للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع الدراسات الخاصة بأعمال شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء لعدد 4712 وحدة سكنية فى مختلف مدن المحافظة، بجانب مد المرافق إلى منطقة الرويسات الجديدة بشرم الشيخ وهى المنطقة البديلة لمنطقة الرويسات العشوائية التى تمثل خطورة شديدة على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الجهاز المركزى للتعمير وشركة المقاولون العرب سيقومان بتنفيذ أعمال الحماية بهضبة أم السيد؛ بسبب خطورة الوضع بها بتكلفة 80 مليون جنيه ستسهم المحافظة بمبلغ 50 مليون جنيه، وأيضا منطقة السوق التجارى القديم بشرم الشيخ.

وقال المحافظ إنه سيتم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدن رأس سدر وأبو زنيمة وطور سيناء ودهب ونويبع وسانت كاترين خلال هذا العام ومدينة شرم الشيخ وأبورديس بخطة 2013/ 2014.

وفى مجال الرقابة على عمليات البناء خصصت المحافظة مساحة 1000 متر مربع بمدينة طور سيناء لإنشاء معامل مركزية لضبط جودة مواد البناء، والذى سيقوم ببنائها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

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