بدء امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة دور ثانى بالقليوبية

بدأ اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية فى أداء امتحان الدور الثانى فى مادة التاريخ والتى بدأت من الساعة التاسعة، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا وهذا بعد توزيعها على 12 لجنة بالإدارات التعليمية بالقليوبية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنها حرصت على تحرك أوراق الأسئلة الخاصة بمادة التاريخ والميكانيكا من الساعة الرابعة فجرا فى حراسة مشددة من قبل عناصر من الشرطة ورجال القوات المسلحة، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من حظر التجوال وخشية من تأخر الأسئلة عن الطلاب.

وأكدت أنها كانت متابعة لسيارة نقل أوراق الامتحانات من مركز الأسئلة ببنها حتى تسليمها لعدد 12 لجنة على مستوى إدارات القليوبية وتوزيعها على الطلاب.