إضراب مئات الصيادين عن العمل بخليج السويس

دخل المئات من الصيادين بالسويس فى إضراب مفتوح بميناء الأتكة بالسويس، مع بدأ موسم الصيد الذى انطلق صباح اليوم الأحد بموانئ البحر الأحمر، مطالبين بتطبيق القانون رقم 124 لسنة 1983 والذى يحدد لكل صياد حرفته وكيف يعمل والعقوبات التى تقع عليه فى حالة مخالفته ذلك.

> وقال مجدى الشعيرى عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية، إن محافظ السويس والمسئولين لا يريدون تطبيق القانون والسماح للنشات بالصيد بحرف المراكب والسفن الكبيرة وهو أمر مرفوض.

> وأضاف أن عوض مرزوق رئيس الجمعية توجه للقاهرة صباح اليوم، إلى مقر وزارة الزراعة والثروة السمكية لتقديم مذكرة رسميا اعتراضا منهم على عدم تنفى القانون، محذرا من غضب أصحاب المراكب والتصعيد.

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