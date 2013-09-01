أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إضراب مئات الصيادين عن العمل بخليج السويس

Google+ Print
إضراب مئات الصيادين عن العمل بخليج السويس إضراب مئات الصيادين عن العمل بخليج السويس

دخل المئات من الصيادين بالسويس فى إضراب مفتوح بميناء الأتكة بالسويس، مع بدأ موسم الصيد الذى انطلق صباح اليوم الأحد بموانئ البحر الأحمر، مطالبين بتطبيق القانون رقم 124 لسنة 1983 والذى يحدد لكل صياد حرفته وكيف يعمل والعقوبات التى تقع عليه فى حالة مخالفته ذلك.
> وقال مجدى الشعيرى عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية، إن محافظ السويس والمسئولين لا يريدون تطبيق القانون والسماح للنشات بالصيد بحرف المراكب والسفن الكبيرة وهو أمر مرفوض.
> وأضاف أن عوض مرزوق رئيس الجمعية توجه للقاهرة صباح اليوم، إلى مقر وزارة الزراعة والثروة السمكية لتقديم مذكرة رسميا اعتراضا منهم على عدم تنفى القانون، محذرا من غضب أصحاب المراكب والتصعيد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365