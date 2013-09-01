القبض على نقيب أطباء الفيوم وضبط 4 أجهزة لاب توب

قامت قوات مديرية أمن الفيوم مدعومة بقوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة فجر اليوم الأحد ، بمداهمة منزل الدكتور حاتم النشار ” نقيب الأطباء بالفيوم ” ، وتم إلقاء القبض عليه .

> وقامت الحملة أثناء المداهمة بتفتيش شقته ، وكذلك أسطح المبني السكني الذي يسكنه ، حيث ضبط معه عدد 4 من أجهزة اللاب توب .