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القبض على نقيب أطباء الفيوم وضبط 4 أجهزة لاب توب

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القبض على نقيب أطباء الفيوم وضبط 4 أجهزة لاب توب القبض على نقيب أطباء الفيوم وضبط 4 أجهزة لاب توب

قامت قوات مديرية أمن الفيوم مدعومة بقوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة فجر اليوم الأحد ، بمداهمة منزل الدكتور حاتم النشار ” نقيب الأطباء بالفيوم ” ، وتم إلقاء القبض عليه .
> وقامت الحملة أثناء المداهمة بتفتيش شقته ، وكذلك أسطح المبني السكني الذي يسكنه ، حيث ضبط معه عدد 4 من أجهزة اللاب توب .

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