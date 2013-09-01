نبيل فهمى يناقش مع نظيره الليبى مبادرة مصر لتطوير علاقات دول الجوار

يبحث وزير الخارجية نبيل فهمى ونظيره الليبى بالحكومة المؤقتة "محمد عبدالعزيز" بالقاهرة ملف العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها، فى إطار مبادرة وزير الخارجية المصرى الهادفة لتطوير علاقات مصر مع دول الجوار الجغرافى.

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