أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

«الجزيرة» تكذِّب «الجزيرة»: مظاهرات الإخوان «هزيلة».. و«ملحمة مليونية»

Google+ Print
«الجزيرة» تكذِّب «الجزيرة»: مظاهرات الإخوان «هزيلة».. و«ملحمة مليونية» «الجزيرة» تكذِّب «الجزيرة»: مظاهرات الإخوان «هزيلة».. و«ملحمة مليونية»

كتب : محمد البلاسى منذ 28 دقيقة

فى إحدى مفارقات قناة الجزيرة القطرية، نشر موقع قناة «الجزيرة أمريكا» تقريراً عن مظاهرات «جمعة الحسم» التى دعا إليها الإخوان، تحت عنوان «مؤيدو الإخوان ينظمون تجمعات صغيرة». وجاء فى متن التغطية «نظم عدة آلاف فى مختلف أنحاء البلاد احتجاجات وسط إجراءات أمنية مشددة بعد صلاة الجمعة، حيث دعت الجماعة إلى احتجاجات جماهيرية واعتصامات لاختبار مدى قدرة الملاحقات الأمنية على شل الجماعة وما إذا كانوا لا يزالون يستطيعون تعبئة قواعدهم»، وتابع تقرير الجزيرة أمريكا «إحدى أكبر المسيرات لم تتجاوز 5000، ردد خلالها المتظاهرون شعارات ضد السيسى». فى المقابل، اختلف محتوى موقع الجزيرة العربى تماماً، وذكر فى تغطيته للمظاهرات تحت عنوان « تنتفض فى جمعة الحسم» أن «القاهرة وعدد من المدن الرئيسية فى مصر شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف فيما عرف بـ جمعة الحسم والتى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وواجهتها قوات الأمن بحشد مكثف وإغلاق لعدد من الطرق والميادين فضلاً عن إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين». ونشرت «الجزيرة» جزءًا من بيان «التحالف الوطنى لدعم الشرعية» الذى أفاد بأن ملايين المصريين خرجوا اليوم بمختلف محافظات مصر وسطروا «ملحمة ثورية جديدة» أثبت فيها الشعب المصرى للعالم كله أنه لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى نظام المخلوع حسنى مبارك، ولن يسمح بكسر إرادته أو قبول التراجع إلى منحنيات الظلم والفساد والقهر التى عانى منها على مدار عقود طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

"الطب الوقائي": لا وجود لأمراض وبائية أو فيروسات غامضة في مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي