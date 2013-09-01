«الجزيرة» تكذِّب «الجزيرة»: مظاهرات الإخوان «هزيلة».. و«ملحمة مليونية»

كتب : محمد البلاسى منذ 28 دقيقة

فى إحدى مفارقات قناة الجزيرة القطرية، نشر موقع قناة «الجزيرة أمريكا» تقريراً عن مظاهرات «جمعة الحسم» التى دعا إليها الإخوان، تحت عنوان «مؤيدو الإخوان ينظمون تجمعات صغيرة». وجاء فى متن التغطية «نظم عدة آلاف فى مختلف أنحاء البلاد احتجاجات وسط إجراءات أمنية مشددة بعد صلاة الجمعة، حيث دعت الجماعة إلى احتجاجات جماهيرية واعتصامات لاختبار مدى قدرة الملاحقات الأمنية على شل الجماعة وما إذا كانوا لا يزالون يستطيعون تعبئة قواعدهم»، وتابع تقرير الجزيرة أمريكا «إحدى أكبر المسيرات لم تتجاوز 5000، ردد خلالها المتظاهرون شعارات ضد السيسى». فى المقابل، اختلف محتوى موقع الجزيرة العربى تماماً، وذكر فى تغطيته للمظاهرات تحت عنوان «مصر تنتفض فى جمعة الحسم» أن «القاهرة وعدد من المدن الرئيسية فى مصر شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف فيما عرف بـ جمعة الحسم والتى دعا لها التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وواجهتها قوات الأمن بحشد مكثف وإغلاق لعدد من الطرق والميادين فضلاً عن إطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين». ونشرت «الجزيرة» جزءًا من بيان «التحالف الوطنى لدعم الشرعية» الذى أفاد بأن ملايين المصريين خرجوا اليوم بمختلف محافظات مصر وسطروا «ملحمة ثورية جديدة» أثبت فيها الشعب المصرى للعالم كله أنه لن يقبل بالعودة مرة أخرى إلى نظام المخلوع حسنى مبارك، ولن يسمح بكسر إرادته أو قبول التراجع إلى منحنيات الظلم والفساد والقهر التى عانى منها على مدار عقود طويلة.