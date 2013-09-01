«كهرباء دبي» توفر 17 طريقة لدفع الفواتير

قال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ان الهيئة عملت على توفير 17 طريقة لدفع الفاتورة الشهرية، مؤكدا أن ذلك يعتبر ضمن تبني هيئة كهرباء ومياه دبي لبنية تحتية إلكترونية فعالة ومتوازنة وكجزء من استراتيجية الهيئة في تعزيز مسيرة التحول الإلكتروني والذكي التي تتبناها حكومة دبي.

وقد وضعت الهيئة هذا السبيل في مقدمة أولوياتها لاستقطاب أحدث التقنيات، واستغلالها في مختلف عملياتها الإلكترونية لتتكامل مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث توفر هذه التقنيات والحلول سهولة وسرعة لمتعاملينا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة الى التقليل من التكاليف التشغيلية، مما ينعكس إيجاباً على طريقة عمل الهيئة وسرعة وكفاءة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها".

مبادرة

وفي هذا الإطار حققت مبادرة "كما عهدتمونا، حاضرين" التي أطلقتها "هيئة كهرباء ومياه دبي" في يناير الماضي، نجاحاً كبيراً على مستوى تعزيز الخدمات وتسهيل وتسريع الإجراءات لشركاء الهيئة ومتعامليها من القطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية، والحكومية، وهدفت المبادرة إلى تسليط الضوء على مختلف الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة لمتعامليها وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعريفهم بالطرق المختلفة للتواصل من خلال مراكز خدمة المتعاملين، ومركز رعاية المتعاملين، والخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، والفاتورة الخضراء، ودفع الفواتير الشهرية من خلال 17 طريقة مختلفة للدفع، والوسائل المتعددة لتقديم الاقتراحات والشكاوى الإلكترونية، كما أكدت المبادرة التزام الهيئة تجاه المجتمع والبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضح المهندس مروان بن حيدر، نائب الرئيس رئيس قطاع تقنية المعلومات في الهيئة: "بادرنا في الهيئة بطرح أحدث الخدمات والحلول الذكية بما يتناسب واحتياجات متعاملينا ويلبي متطلباتهم بالشكل المطلوب والأسرع. تعكس إضافة الهيئة للخدمات والحلول الذكية تماشي استراتيجيتها واستراتيجية حكومة دبي في مجال اعتماد التقنيات الحديثة التي تعزز مكانة دبي العالمية. ويجدر بالذكر أن الخدمات والحلول الذكية التي تقدمها الهيئة تتمتع بأعلى معايير الأمان، وذلك حرصاً منها على تقديم أفضل وأسرع الخدمات بطرق آمنة وسهلة».

وأضاف "إننا عززنا هذه الخدمات بتوفير العديد من الحملات لتعريف المتعاملين بباقات الحلول التي توفرها الهيئة والمتماشية مع احتياجاتهم المتغيرة، مما ساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية استخدام مختلف هذه الحلول والخدمات الذكية المتوفرة على مدار الساعة لراحتهم».

طرق الدفع

وتعتبر طرق الدفع المختلفة التي تقدمها الهيئة لمتعامليها كخدمة الدفع الإلكتروني ePay عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والدفع عن طريق الهاتف المتحرك mPay، ومراكز خدمة المتعاملين، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، ومحطات ايبكو واينوك، وأجهزة الصراف الآلي التابعة للعديد من المصارف.

والخدمة الهاتفية للمصارف، بالإضافة الى أحدث تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية كآيفون، وآي باد، وآندرويد، ويندوز فون 7، بلاك بيري، بلاك بيري بلاي بوك، بلاكبيري 10، ويندوز فون 8، ومنصة ويندوز 8، وتلفزيون سامسونج الذكي، دليلاً على سعي الهيئة الدائم لتسهيل طرق إنجاز معاملاتها، وتوفير وقت وجهد متعامليها، مما جعلها تتبنى أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وتحديث خدماتها بشكل دائم.