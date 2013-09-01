صحيفة أمريكية: تصريحات أوباما حول تفويض الكونجرس لضرب سوريا "هراء"

علقت مجلة "كومنتارى" الأمريكية على تصريحات الرئيس باراك أوباما والتى أعرب فيها عن رغبته فى الحصول على تفويض من الكونجرس قبل توجيه ضربة عسكرية لسوريا، قائلة إنها محض هراء بكل معنى الكلمة.

وأضافت فى نسختها الإلكترونية مساء السبت- إذا كان أوباما يمتلك الصلاحية، فهو ليس بحاجة إلى تفويض من الكونجرس، وإذا كان يتحدث عن وازع أخلاقى، فإن الضربة التأديبية لوقف حرب أهلية ضروس يسقط ضحيتها الآلاف يوميا، يجب أن تأتى فى أسرع وقت ممكن، لردع النظام السورى وإنهاك قواه التى يقتل بها شعبه.

ولكن، تقول "كومنتارى"، بدلا من التعجيل باتخاذ تلك الضربة، أعلن أوباما عن نيته الانتظار إلى حين عودة الكونجرس إلى عقد جلساته بعد انقضاء عطلته فى غضون ثمانية أيام- ثم طرح القضية للنقاش يومين تمهيدا للتصويت عليها.

وتساءلت المجلة عن الموعد الذى سيتدخل فيه أوباما لإنهاء المأساة السورية، إلا إذا جاءت نتيجة تصويت الكونجرس فى غير صفه.. عندئذ ماذا سيفعل؟ لقد قال إنه يمتلك الصلاحية لتوجيه ضربة إلى سوريا، ماذا سيفعل إذا رأى الكونجرس غير ذلك؟