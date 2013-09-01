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75 مشرفا ومعلما يختتمون برنامج سلاسل اللغة الإنجليزية

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75 مشرفا ومعلما يختتمون برنامج سلاسل اللغة الإنجليزية 75 مشرفا ومعلما يختتمون برنامج سلاسل اللغة الإنجليزية

 خالد شريفي (جازان)

اختتمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان أمس برنامج سلاسل اللغة الإنجليزية والذي تم تنفيذه وفقا للخطة التنفيذية لمشروع تطوير اللغة الإنجليزية للمدارس المطبقة للسلاسل العالمية لتعليم اللغة الإنجليزية، وذلك بصالة التدريب الإداري. وجاء مخصصا للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لمشرفي ومعلمي المدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية واستمر لمدة يومين بمشاركة 75 مشرفا تربويا ومعلما من إدارتي تعليم جازان وصبيا. وقد تناول البرنامج تقديم درس تطبيقي وتعريف بالسلاسل المطبقة إضافة إلى المهارات الأساسية لتعليم اللغة الإنجليزية وتهيئة المعلمين والمعلمات للتعامل الجيد مع الكتب والمواد التعليمية.

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