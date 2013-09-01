خطة لـ«مساندة الطفل» بتعليم عسير

سعد القرني (أبها)

اعتمد مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، الخطة التعريفية بخطة مساندة الطفل، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد سعد حاضر أن الخطة تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات دون سن الثامنة عشرة من الاتصال بالخط المجاني الموحد 116111، وطلب المشورة المناسبة من فريق اختصاصي مؤهل للاستماع للمشكلات التي يتعرضون لها، وتوفير المشورة الفورية والمتخصصة لهم ولأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم، مع المتابعة مع الجهات المعنية للتأكد من توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة لهم.ولفت حاضر إلى أن الخطة تتضمن ورش عمل، ومحاضرات، وندوات، ولقاءات، وتدرج ضمن برامج وأنشطة خطة التوجيه والإرشاد في المدرسة.