اطلاق التوعية الأمنية بين الواقع والمأمول غداً

بالتعاون بين «تدريب الأمن العام »وجامعة نايف العربية

أحمد اللقماني (مكة المكرمة)

تطلق مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حلقة علمية بعنوان (التوعية الأمنية بين الواقع والمأمول)، اعتبارا من يوم غد وتستمر لثلاثة أيام.وأوضح العميد مسعود فيصل العدواني قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، أن هذه الحلقة ترمي إلى تحقيق العديد من الأهداف؛ منها إكساب المشاركين مهارات متنوعة في مجال التوعية الأمنية والإلمام بأخلاقيات وسلوكيات التعامل مع الآخرين وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين من الدول العربية المختلفة. مشيرا إلى أن هناك شرائح عدة يمكنها الإفادة من مخرجات هذه الحلقة العلمية المهمة، ومن بينها العاملون في الأجهزة الأمنية المختلفة وفي لجان التوعية الأمنية وإدارة العلاقات والإعلام وفي الجهات ذات العلاقة بالموضوع.وأبان العدواني أنه سيتولى الإشراف العلمي على هذه الحلقة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الشاعر وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مفيدا أن الهيئة العلمية ستضم نخبة متميزة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مجالي الإعلام والتوعية الأمنية.وأعرب قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، عن أمله في أن تسفر هذه الحلقة العلمية المهمة عن بلورة العديد من المحددات والمفاهيم، مؤكدا أن من شأنها الإسهام في توضيح الصورة الكاملة للتوعية الأمنية، ومن ثم الإسهام في آليات تفعيلها وتحقيقها للنتائج المرجوة منها.