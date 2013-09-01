زيادة الأقسام بالكلية الجامعية في الجموم

عاطف السويهري (مكة المكرمة)

أفصح لـ«عكـاظ» عميد القبول والتسجيل بجامعة أم القرى الدكتور محمد الحازمي، أن عدد المقاعد المتاحة للعام الدراسي الحالي هو 29400، حيث تقدم عبر االبوابة الإلكترونية 51 ألف طالب وطالبة في حين فتحت الجامعة بوابتها لاختيار التخصصات لهم.وأكد الدكتور الحازمي قبول 25 ألف طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط، وبأن آلية التسجيل وأعداد الجداول بدأت منذ العام الدراسي الماضي من قبل الأقسام وحسب الإحصائيات التي تقدمها عمادة قبول وتسجيل الأقسام وأنه بإمكان الطالب تعديل جدوله حسب رغبته.وأكد أن الحد الأدنى للساعات الموجودة بالجداول هو 12 ساعة والأعلى تتفاوت من تخصص إلى تخصص، حيث إن بعض التخصصات تصل 23 أو 24 وأحيانا 16 أو 18 ساعة حسب عبء الطالب، فالطالب الخريج يزيد عدد الساعات لديه من أجل أن يتخرج إلكترونيا، مؤكدا بأنه لا توجد أي مشاكل واجهت الطلاب والطالبات.وكشف أن عدد المقبولات بالكلية الجامعية في الجموم التي تم افتتاحها يوم الأربعاء الماضي هو 200 طالبة تم قبولهن في ثلاثة تخصصات هي (تخصص المحاسبة وتخصص الرياضيات وتخصص علوم الحاسب) مؤكدا بأنه سوف يكون هناك توجه لزيادة عدد التخصصات وزيادة في أعداد المقبولين في الأعوام المقبلة.