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وقفه احتجاجية على تصريحات أردغان بجامعة الأزهر بأسيوط غدا

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وقفه احتجاجية على تصريحات أردغان بجامعة الأزهر بأسيوط غدا وقفه احتجاجية على تصريحات أردغان بجامعة الأزهر بأسيوط غدا

ينظم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، صباح الغد، وقفة احتجاجية على تطاول وتجاوز رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

صرح بذلك منسق الوقفة الدكتور عبد الصبور ضيف، عميد كلية اللغة العربية الأسبق ورئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مضيفًا أن الوقفة ستبدأ فى الحادية عشر صباحًا وتستمر حتى آذان الظهر، وسيتم من خلالها إلقاء استعراض لموقف الأزهر الشريف ودوره الرائد اتجاه العالم الإسلامى كما يقوم الحضور بإلقاء بيان رسمى عن الفرع من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب لاتخاذ موقف حازم ضد رئيس مجلس وزراء تركيا لأنه أخطأ فى قامة إسلامية كبيرة وقامة سياسية كبيرة هى شيخ الأزهر.

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