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محافظ كفر الشيخ يكلف "الأوقاف" بتقدير صلاحية الصلاة فى مسجد الدسوقى

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محافظ كفر الشيخ يكلف "الأوقاف" بتقدير صلاحية الصلاة فى مسجد الدسوقى محافظ كفر الشيخ يكلف "الأوقاف" بتقدير صلاحية الصلاة فى مسجد الدسوقى

فوض المستشار محمد عوت عجوة، محافظ كفر الشيخ، المهندس الاستشارى لوزارة الأوقاف ولمحافظة بتقدير ملائمة مدى صلاحية مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى بدسوق لتأدية الصلاة وما يمثله من خطورة أثناء عملية الترميم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ مع المهندس الاستشارى بوزارة الأوقاف واللجنة المرافقة له من الوزارة ورئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الفاطمية، وذلك للوقوف على إيجاد حل نهائى وقطعى وسريع لترميم أعمدة المسجد الإبراهيمى التى ظهرت عيوبها أثناء ترميم المسجد حيث تبين وجود فراغات داخل الأعمدة وعددها 143 عامودا تم فحصهم بواسطة الإدارة العامة للاستشارات الهندسية والخدمات الفنية بشركة المقاولون العرب.

وانتهى الرأى إلى طرح الأعمال عن طريق الإشهار العام بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما تمت الإشارة إلى برتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز المركزى للتعمير بخصوص أعمال ترميم وتطوير مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام المحافظة بتفويض المكتب الاستشارى التابع لوزارة الأوقاف كاستشارى للمحافظة فى هذا المشروع على أن يقدم تقريره عن أعمال الأعمدة فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر القادم، ويتم البدء فى أعمال الطرح والترسيه والبدء فوراً فى ترميم المسجد.

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