إدارة التعليم تطالب المديرين برفع مسوغات صرف مكافآت الطلاب

أحمد السلمي (جدة)

طالبت إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة جميع مديري ومديرات مدارس البنين والبنات، برفع مسوغات صرف المكافآت والإعانات للعام الدراسي الجديد لجميع الطلاب والطالبات المنقولين من خارج المنطقة أو المستجدين على المدارس وأن يكونوا مقيدين في نظام نور.وتشمل المكافآت والإعانات مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة والقرى النائية والاغتراب وأبناء المعلم أو المعلمة المتوفى على أن يكون آخر موعد للرفع هو 23 من الشهر المقبل وفق شروط الصرف. وأضافت الإدارة أنها طالبت برفع أسماء طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لجميع الفئات المستحقة للمكافأة والإعانة وعدم إسقاط أي اسم من الأسماء المستحقة.وأشارت الإدارة إلى عدم الرفع بأسماء الطلاب أو الطالبات المنقطعين عن الدراسة والرفع بإيقاف مكافآت الطلاب أو الطالبات المنقولين خارجيا إلى منطقة أخرى أو الانقطاع أو الوفاة أو الطلاب والطالبات المنقولين من مدارس تحفيظ القرآن إلى مدارس التعليم العام.وأوضحت أن الإعانة للقرى النائية تشمل مدارس قرى أبو حليفاء والفرزدق والجضع والنخيل والنويبع والحليفاء وطلاح وعجوبة.