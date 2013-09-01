محافظ كفر الشيخ يجرى أول لقاء جماهيري مع أهالى دسوق ويستمع لمطالبهم

التقى المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالمواطنين من أبناء مدينة دسوق بمقر مجلس المدينة لمناقشة خطة تطوير المدينة، بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات ومديرى العموم، حيث تم الاستماع لأهم المشاكل التى يعانيها أبناء المدينة والعمل على حلها على ارض الواقع ومنها تضرر بعض الأهالي من نقص مياه الشرب بشارع الجيش ومنطقة سيدى ابراهيم الدسوقى .

وقرر المحافظ البدء فورًا فى تركيب رافع للمنطقة لزيادة كمية ضخ المياه لحين الانتهاء من محطة ابو على بدسوق والتى ستعمل جزئيًا على حل المشكلة، كما قرر تخفيض غرامة السرفيس لأحد السائقين بمقدار النصف.

وأصدر المحافظ تعليماتة لرئيس مدينة دسوق بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتاحة بالمدينة وأعداد المتقدمين حتى يمكن توزيع الوحدات السكنية على المستحقين على أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للحصول على وحدات سكنية وعددها 137 وحدة والبدء فى تلقى الطعون والتظلمات وفور الانتهاء من الفحص يتم توزيعها فورًا من خلال القرعة العلنية والبدء فى طرح المشروع الجديد.

وأعلن المحافظ عن تبنى فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء مشروعات جديدة مثل توصيلات الصرف الصحى أو مياه الشرب أو رصف طرق والتى لم تدرج بالخطة بمساهمة الأهالى بمقدار النصف والنصف الأخر من المحافظة .