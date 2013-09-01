أخبار عاجلة

قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... خاف من الستات لما تحط راجل في دماغها " هتنهيه " -
قعدة رجالة - بوسي لـ إياد نصار ... ربنا هيرزقك بواحدة هتخلص منك القديم والجديد -
قعدة رجالة - نجمة الغناء الشعبي " بوسي " ... إحنا مش ملايكة وبحب الراجل اللي بيعترف بغلطه -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
إحباط محاولة تهريب مخدرات لمتهم أثناء عرضه على المحكمة بالمنيا -
أردوغان ينتقد الاتحاد الأوروبي ويصفه بـ"التحالف الصليبي" -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 3/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ كفر الشيخ يجرى أول لقاء جماهيري مع أهالى دسوق ويستمع لمطالبهم

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يجرى أول لقاء جماهيري مع أهالى دسوق ويستمع لمطالبهم محافظ كفر الشيخ يجرى أول لقاء جماهيري مع أهالى دسوق ويستمع لمطالبهم

1239002_1417065768434810_525671599_n

التقى المستشار  محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بالمواطنين من أبناء مدينة دسوق بمقر مجلس المدينة  لمناقشة خطة تطوير المدينة، بحضور المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارة بمديريات الخدمات ومديرى العموم، حيث تم الاستماع لأهم المشاكل التى يعانيها أبناء المدينة والعمل على حلها على ارض الواقع ومنها تضرر بعض الأهالي من نقص مياه الشرب بشارع الجيش ومنطقة سيدى ابراهيم الدسوقى .

وقرر المحافظ البدء فورًا فى تركيب رافع للمنطقة لزيادة كمية ضخ المياه لحين الانتهاء من محطة ابو على بدسوق والتى ستعمل جزئيًا على حل المشكلة، كما قرر تخفيض غرامة السرفيس لأحد السائقين بمقدار النصف.

وأصدر المحافظ تعليماتة لرئيس مدينة دسوق بإجراء حصر شامل للوحدات السكنية المتاحة بالمدينة وأعداد المتقدمين حتى يمكن توزيع الوحدات السكنية على المستحقين على أن يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة للحصول على وحدات سكنية وعددها 137 وحدة والبدء فى تلقى الطعون والتظلمات وفور الانتهاء من الفحص يتم توزيعها فورًا من خلال القرعة العلنية والبدء فى طرح المشروع الجديد.

وأعلن المحافظ عن تبنى فتح باب المشاركة الشعبية فى إنشاء مشروعات جديدة مثل توصيلات الصرف الصحى أو مياه الشرب أو رصف طرق والتى لم تدرج بالخطة بمساهمة الأهالى بمقدار النصف والنصف الأخر من المحافظة .1239433_1417065335101520_407075246_n (1) 1175750_1417065501768170_579725669_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا