رسميا .. دودو الجباس ينضم لفريق درجة أولى إنجليزي

وقع دودو الجباس مهاجم ليرس البلجيكي السابق على عقود انضمامه لفريق سويندون تاون الإنجليزي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى (ليج وان).

وقال ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com: "اللاعب انضم رسميا إلى سويندون تاون بعد توقيعه على العقود حتى يناير المقبل".

وسيلعب الجباس مع الفريق الإنجليزي حتى يناير 2014، مع وجود بند في عقده يسمح لمد فترة التعاقد 18 شهرا.

وعلى ذلك صرح الجباس للموقع الرسمي لفريق قائلا: "إنها مدينة جميلة، نادي عائلي الكل يعرف بعضه بعضا".

وأضاف "سمعت عن تاريخ النادي قبل أن أحضر إلى هنا، وأعلم أن هدفهم التأهل للشامبيونشيب".

واختتم "إنه طموح جيد وأتمنى مساعدتهم على تحقيق هذا الهدف".