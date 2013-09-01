أمانة الطائف تخضع مرافق طرق الحج للرقابة الصحية

وضعت أمانة الطائف خطة رقابية مكثفة لمتابعة محطات الوقود والمحلات المجاورة لها والمطاعم والمطابخ ومراكز التموينات الغذائية والاستراحات الواقعة على طرق الحج العامة والسريعة التي ترتبط بالطائف لضبط اي تجاوزات للنظافة والاشتراطات الصحية أو أي مخالفات قد تمس صحة المستهلك، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية لموسم حج العام الحالي..

ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج 10 بلديات مرتبطة بضرورة تكثيف جهودها الرقابية خاصة وانها تخدم مواقع مهمة على طرق الحج والعمرة في رنية وتربة والخرمة والمويه وبني سعد وقيا وميسان والمحاني والقريع بني مالك وظلم وانفاذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص ، ومنع اي تجاوزات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحدها الاقصى على المخالفين حفاظاً على الصحة العامة..

كما ستشمل الخطة الرقابية جميع المنافذ البرية للطائف ومواقع الكثافة السكانية والمواقع السياحية مع استقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تتلقى البلاغات والتنسيق بين الأمانة والجهات الخارجية والأمنية المعنية، وتقوم الإدارات الاشرافية والبلديات الفرعية بمتابعة أسواق الأنعام ومنافذ الطائف لمنع تهريب لحوم الأضاحي، بالاضافة إلى متابعة المطاعم والنطابخ والمخابز ومراكز التموينات الغذائية في نطاق خدمة كل فرع، وتشمل الخطة الرقابية جهود النظافة، ومراقبة تجاوزات البناء والاحداثات..

وسيقوم مراقبو الامانة بجولات رقابية على المسالخ ونقاط الذبح لمختلف انواع المواشي، وأسواق اللحوم الحمراء والبيضاء، والتأكد من الترخيص للمطابخ بأعمال ذبح المواشي، وبدورها قامت أمانة الطائف بتهيئة وتجهيز المسلخ النموذجي ومسلخ سوق الأنعام لاستقبال شتى أنواع المواشي مع دعمهما بالكوادر المتخصصة