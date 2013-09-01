د. الربيعة يوقع عقود مشاريع صحية بقيمة 3 مليارات ريال.. اليوم

يوقع وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الأحد بقاعة الاحتفالات بديوان الوزارة عقود مشاريع صحية قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني، مشيراً إلى أن هذه العقود تشمل إنشاء مستشفيات، وكذلك الصيانة والنظافة والصيانة الطبية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إحلال وتطوير البنية التحتية، والتجهيز والتأثيث الطبي.

وأضاف د. المرغلاني بأن هذه العقود تأتي استكمالاً للمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وذلك في إطار جهودها لنشر المرافق الصحية في كافة مناطق ومحافظات المملكة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام، وسعياً منها لخدمة المريض وكسب رضاه بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- ويلبي احتياجات المواطنين الصحية، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير خدماتها والارتقاء بمشاريعها الصحية لتتناسب مع طموح خطتها الاستراتيجية، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.