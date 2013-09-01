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نصيحة بتطعيم الفتيات الفرنسيات للوقاية من التهابات عنق الرحم

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نصيحة بتطعيم الفتيات الفرنسيات للوقاية من التهابات عنق الرحم نصيحة بتطعيم الفتيات الفرنسيات للوقاية من التهابات عنق الرحم

نصحت البروفيسور الفرنسى كاترين - فيل اوليفيه، أستاذة طب الأطفال فى جامعة كولومب بضرورة تطعيم الفتيات من سن 11 إلى 14 ضد الالتهابات الحميدة فى عنق الرحم، والتى تنقلب إلى أورام خبيثة، حيث أثبت أن نسبة الأجسام المضادة ترتفع عند أخذ التطعيم قبل بلوغ الفتاة سن 14 من عمرها، وذلك بعد أن ارتفعت حالات الإصابة إلى 3 آلاف حالة جديدة سنويا، وهو يمثل النوع الثالث من أنواع السرطان التى تصيب المرأة من 14 عاما حتى 44 عاما.

وأشارت الطبيبة إلى أن هذا التطعيم لا يحمى غير 70% فقط من الالتهابات الحميدة، لذلك يجب العودة للتطعيم مرة أخرى كل ثلاث سنوات من سن 25 عاما حتى 65 عاما، وهذا التعديل فى تقديم سن التطعيم ينطبق على مصل الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى، وشلل الأطفال ما بين 11 إلى 13 عاما والتهابات الكبد الوبائى (ب) من 15 إلى 19 عاما.

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