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المتهم بقتل جنود رفح عادل حبارة يعترف بالواقعة

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المتهم بقتل جنود رفح عادل حبارة يعترف بالواقعة المتهم بقتل جنود رفح عادل حبارة يعترف بالواقعة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء أن المتهم عادل محمد ابراهيم الشهير بعادل حبارة، والسابق القبض عليه اليوم بالعريش برفقة متهمين آخرين، اعترف أمام الجهات المعنية بقتل جنود الأمن المركزى الخمسة وعشرون على طريق العريش – رفح .

وثبت أنه هو الذى قاد عملية قتل الشهداء، وقد قام بتمثيل الواقعة كما حدثت تمامًا وكيفية قتلهم دفعة واحدة هو وآخرين .

وأضاف أنه تم إحالته إلى الجهات المعنية، وجاري استكمال التحقيق معه لمعرفة شركائه فى تنفيذ الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

يذكر أنه سبق ضبط المتهم عادل محمد إبراهيم وشهرته ( عادل حبارة)، وهو محكوم عليه بالاعدام فى قضية أحداث تفجيرات دهب وطابا وهارب من الحكم وبحوزته قنابل يدوية، كما تم ضبط متهمين آخرين، وهما من أخطر العناصر الإرهابية، ومطلوب ضبطهم فى العديد من القضايا.

أ.ش.أ

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