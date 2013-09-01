«الزراعة»: منح 25 موظفاً «الضبطية القضائية» لضبط مخالفي حظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة

أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر القرار الإداري رقم 1069 لسنة 2013 والقاضي بمنح صفة الضبطية القضائية لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين والقرارات الصادرة بحظر استيراد القرود والحيوانات المتوحشة سواء من الأفراد أو محلات بيعها لعدد 25 موظفا وهم:

أولا: مكتب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية:

هنادي غلوم عبدالرحمن بستكي

عبدالوهاب يوسف الباذر

عبدالعزيز محمد شريف اشكناني

محمد يوسف عبدالله عيسى

فاطمة جاسم محمد الكندري

لطيفة رشود عبدالعزيز الرشود

ثانيا: إدارة الصحة الحيوانية

عبدالرحمن خليل الكندري

وليد عيسى العود

يوسف عبدالرحمن البريكان

احمد حسين الملا

خالد عبدالرحمن الفايز

سعد جاسم العنزي

صلاح احمد الكندري

يوسف سعود ناصر العازمي

خليفة خلف حاتم علي

صقر محمد ذياب

صلاح عبدالمحسن الموسى

عبدالله اسماعيل خضير عبدالله

ثالثا: إدارة حديقة الحيوان

زهرة عبدالرضا الوزان

عبدالجليل محمد حسن الخضاري

عبيد ظاهر العازمي

عبداللطيف عبد الخضر تونيه

مشاري عبدالله الخالد

مها حامد ذو الفقار عبدالرحمن

نور حسين علي حسن

وعلى جميع جهات الاختصاص ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.