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اليوم السابع: مصر تنجو من خطة "ذيل الأفعى"

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اليوم السابع: مصر تنجو من خطة "ذيل الأفعى" اليوم السابع: مصر تنجو من خطة "ذيل الأفعى"

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة الورقية، عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها احتضان جامعة "تل أبيب" اجتماعًا دوليًا لدعم الإخوان.

واقرأ أيضًا فى عدد "اليوم السابع"..

تنجو من خطة "ذيل الأفعى"

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