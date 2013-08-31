اليوم السابع: مصر تنجو من خطة "ذيل الأفعى"

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة الورقية، عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها احتضان جامعة "تل أبيب" اجتماعًا دوليًا لدعم الإخوان.
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