اليوم السابع: مصر تنجو من خطة "ذيل الأفعى"

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة الورقية، عددًا من الموضوعات الهامة، على رأسها احتضان جامعة "تل أبيب" اجتماعًا دوليًا لدعم الإخوان.

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