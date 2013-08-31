الأمن الجزائرى يقتل مسلحا ويعتقل اثنين آخرين شرق البلاد

قتل الأمن الجزائرى السبت مسلحا واعتقل اثنين أحدهما تحصن بأحد المبانى بعد اشتباك بأحد أحياء مدينة باتنة الواقعة 500 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر، حسب مصادر محلية.

وقالت مصادر محلية إن "المجموعة المسلحة كانت تتكون من ثلاثة أفراد، كانت محل متابعة من قبل عناصر من الأمن بزى مدنى بمدينة باتنة، اضطرت إلى إطلاق النار بعد انكشاف أمرها قبل أن يلوذ أفرادها بالفرار نحو أحد المبانى بحى 20 أوت بوسط المدينة".

وأوضح أن "مصالح الأمن تمكنت من القضاء على أحد عناصر المجموعة، وشوهدت جثته على قارعة الطريق، فيما فرت العناصر الأخرى نحو مبنى بالحى وسط حالة الهلع التى أصابت المواطنين فى الشارع".

وذكر المصدر أن "أحد العناصر جرح فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وتم القبض عليه بجوار أحد المبانى المحاصرة، فيما نجحت ذات المصالح فى إقناع الثالث بتسليم نفسه بعد أن تحصن بمبنى به سكان حاصرته قوات الجيش والشرطة والقناصة من كل الجهات".