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أنشيلوتي: ريال مدريد سيجد حلا لمسألة رحيل كاكا

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أنشيلوتي: ريال مدريد سيجد حلا لمسألة رحيل كاكا أنشيلوتي: ريال مدريد سيجد حلا لمسألة رحيل كاكا

أنشيلوتي: يجب علينا أن نبدأ في تقديم لعب جمالي

مدريد، (إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن فريقه سيسعى في مباراة أثلتيك بلباو غدا بالجولة الثالثة من الليجا "للبدء في تقديم أداء جمالي"، وذلك عقب الأداء غير المقنع في الجولتين السابقتين أمام ريال بتيس وجرانادا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم "مباراة أثلتيك ليست سهلة، لقد بدأوا الموسم بصورة جيدة وفازوا بأول مباراتين، لديهم مدرب أعرفه جيدا (ارنستو فالفيردي) وهو شخص محترف، الأمور لن تكون سهلة، هدفنا هو تقديم أداء جميل وقوي، هذه هي المباراة المناسبة للقيام بالأمر".

وطلب المدير الفني من الصحفيين عدم توجيه أي أسئلة إليه بخصوص الويلزي جاريث بيل الذي بات انتقاله للملكي أمرا وشيكا، إلا أنه أمام اصرار بعد الصحفيين الأجانب اضطر أنشيلوتي للرد.

وقال أنشيلوتي "العالم بأكمله يعرف أن بيل لاعب رائع، ولكن أنا عقلي فقط مع اللاعبين الموجودين معي في هذه المجموعة الآن".

وأردف المدرب "أي لاعب جيد يصل للفريق يعتبر اضافة قوية للمجموعة".

واستبعد أنشيلوتي من ناحية أخرى أن يسعى الألماني مسعود أوزيل للرحيل عن النادي، معربا عن قناعته بأن النادي سيجد حلا لمسألة رحيل البرازيلي كاكا.

وصرح المدير الفني "لا أعتقد أن أوزيل سيرحل، من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدا اذا ما تم تغييره، لدي خبرة في مثل هذه الأمور، هذه ليست المرة الأولى التي سيتم تغيير أوزيل فيها وليست الأخيرة".

وأضاف المدرب "كاكا كان واضحا مع الصحافة، أنا والنادي نتفهم قراره، أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد ظهور حل مرضي للجميع".

واعتبر أنشيلوتي أن ما ينقص فريقه منذ بداية الموسم هو "استمرار اللعب الهجومي ووتيرة معينة في الأداء"، ولكنه أشاد في نفس الوقت بـ"الأداء الدفاعي الجيد" للفريق أمام غرناطة.

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