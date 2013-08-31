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خيري رمضان يعرض وثائق انفردت بها "الوطن" عن مكافآت العاملين في "الرئاسة" قبل عزل مرسي

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خيري رمضان يعرض وثائق انفردت بها "الوطن" عن مكافآت العاملين في "الرئاسة" قبل عزل مرسي خيري رمضان يعرض وثائق انفردت بها "الوطن" عن مكافآت العاملين في "الرئاسة" قبل عزل مرسي

كتب : محمد عاشور السبت 31-08-2013 21:23

عرض الإعلامي خيري رمضان تقارير، انفردت بها "الوطن"، عن الإيرادات والمصروفات لجماعة الإخوان المسلمين في مرسى مطروح، وكانت حجم الدعاية الانتخابية تجاوزت 2 مليون جنيه، حسب الوثائق، كما كشف عن مصروفات انتقالات لميدان التحرير التي تجاوزت الـ100 ألف جنيه.

فيما كشف "رمضان" عن ثيقة "الوطن" وبها قيمة المكافآت للعاملين بمؤسسة الرئاسة، ومنهم: عصام الحداد - 20 ألف جنيه، وباكينام الشرقاوي - 20 ألف، وعماد عبدالغفور - 20 ألف، وياسر علي 13 ألف جنيه، وبجاوره ملاحظة أنه سيتم تعيينه رئيسا لمركز المعلومات في أول مارس 2013، ويحيى حامد عبدالسميع 8960 جنيها، ومحمد محمود 8960 جنيها، وخالد عدلي القزاز 8960 جنيها.

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