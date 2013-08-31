نجمات هوليوود تلجأن للكاتشب للحفاظ على جمالهن

كتب : أروا الشوربجي السبت 31-08-2013 15:32

رغم اهتمام الممثلات والمغنيات بجمالهن وتألقهن، ولجوئهن لأفضل خبراء التجميل من أجل هذا، إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ بعضهن لأساليب طريفة وقد تكون غريبة أيضا للحفاظ على شعرهن وبشرتهن، فهناك من تستخدم الكاتشب لحماية لون شعرها، وأخرى تلجأ للبيرة لزيادة تألق شعرها.

ومن أشهر 5 نجمات تستخدمن هذا الأسلوب:

1- ميراندا كير

تستخدم عارضة الأزياء الأسترالية مرطب الشفاه حول عينيها كقلم ملمع، ويقول أحد خبراء الجمال إنه سيسد المسام ويكون لزجا.

2- كاثرين زيتا جونز

تلجأ الممثلة البريطانية إلى مشروب الشعير "البيرة" لتحصل على شعر لامع ومتألق، فالكحول يزيل أي تراكم على سطح الشعر كمستحضرات التجميل أو الأتربة المتواجدة في الهواء، ويمكن تدليك الشعر بفنجان من مشروب الشعير بعد غسله، ثم تغطيته بغلاف بلاستيكي لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك شطفه للحصول على نتيجة جيدة.

3- دنيز ريتشاردز

تضع الممثلة الأمريكية "الأفوكادو" على خصلات شعرها للحصول على شعر ناعم ورطب، فخلط ملعقة كبيرة من "الأفوكادو" مع ملعقة زيت زيتون، يعطي نتيجة هائلة.

4- ليدي جاجا

تفاجئ المغنية الأمريكية جمهورها دائما بالألوان والملابس الغريبة التي تمنحها شكلا مختلفا دائما، لكن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فليدي جاجا تستخدم الشريط اللاصق لإزالة مكياج عينيها، فمن الواضح أن المكياج الذي تستخدمه يصعب إزالته لدرجة اللجوء للشريط اللاصق.

5- سيينا ميلر

تصلح مصممة الأزياء البريطانية عيوب لون شعرها باستخدام الكاتشب. وتؤكد ميلر أنها استخدمت الحناء لكنها لم تجد مثل الكاتشب الذي يعيد لها لون شعرها الأشقر. وعلقت إحدى خبيرات التجميل على ذلك بأنها لم تسمع مثله من قبل.