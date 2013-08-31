السيطرة على حريق بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة والخسائر 2 مليون جنيه

شب حريق محدود بوحدة تشخيص أمراض القلب بالدور الثاني علوي بمبني العيادات الخارجية بمستشفى اﻻطفال الجامعي نتيجة ماس كهربائي محدود بجهاز التكييف الخاص بالوحدة طبقاً للتقارير المبدئية و شهود العيان و تمت السيطرة على الحريق بواسطة إدارة الحماية المدنية التى انتقلت على الفور فور تلقيها البلاغ للسيطرة ومكافحة الحريق تحت إشراف العميد أسامة شعبان و بمعاونة أفراد قسم السلامة و الصحة المهنية الخاص بالمستشفى في خلال 45 دقيقة كما تم التخلص من الأدخنة والغازات الناتجة عن الحريق بواسطة أجهزة شفط الغازات لقوات الحماية المدنية وذلك للحيلولة دون انتقال الأدخنة والغازات إلى غرف المرضى من الأطفال .

انتقل على الفور الدكتور السيد عبد الخالق رئيس الجامعة والدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب بمرافقة الدكتور احمد منصور مدير مستشفى الأطفال الجامعي لمتابعة عمليات مكافحة الحريق والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق .

وتبين بالمعاينة ان الحريق نتج عنه وجود تلفيات في أجهزة الموجات الصوتية علي القلب ( 2 جهاز ) و ﻻيوجد أي خسائر بالأرواح و تقدر الخسائر المبدئية بحوالي 2 مليون جنيه .

> كما تم إحالة الحادث إلى الجهات المختصة للتحقيق وتحديد اسباب ولابسات الحريق .