مديرية أمن الوادى الجديد تكثف حملاتها على مستوى مراكز وقرى المحافظة

كثفت قوات مديرية أمن الوادى الجديد، من إجراءات تأمين المنافذ والكمائن الموجودة على مداخل المحافظة، بالإضافة إلى المناطق الحيوية والاستراتيجية، وذلك بتكثيف الحراسة عليها، وذلك بالتنسيق مع قوات من عناصر الجيش، وتكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة، وداخل وخارج مدن المحافظة، وذلك تحسبا لوقوع أية طوارئ، كما نفذت المديرية عددا من الحملات الأمنية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، وضبط الحالة الأمنية فى الشارع الواحاتى، حيث تمكنت من ضبط عدد كبير من المسجلين خطرا.

وكان اللواء أحمد سليمان، مدير أمن المحافظة، قد أصدر توجيهاته لقوات من إدارة الأمن العام، والبحث الجنائى، والمرور وأقسام الشرطة، بضرورة تكثيف الحملات الأمنية ورفع حالة الاستعداد، ورصد وضبط كافة العناصر الجنائية والمسجلين خطر بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية بالشوارع والمدن، وزيادة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة، وخاصة على مداخل القرى لإحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط عدد كبير من القضايا والمخالفات التى تحررت بها محاضر وتمت إحالتها للنيابة.